Трамп заявил, что США "готовы помочь" народу Ирана: но есть нюанс

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!", - написал американский президент.

Но с другой стороны, пока трудно понять, реально ли США готовы помочь протестующим в Иране вооруженным путем. По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники в Белом доме, чиновники администрации Трампа уже провели соответствующие обсуждения о возможности атаковать Иран.

Один из чиновников отметил, что среди вариантов - массированный воздушный удар по нескольким иранским военным целям. Это можно сделать, если потребуется выполнить предупреждение Трампа.

Но другой источник говорит, что сейчас нет единого мнения относительно того, что нужно делать. Также не было перемещения военной техники, персонала, или других приготовлений к возможному удару по Ирану.