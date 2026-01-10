Трамп заявил, что США "готовы помочь" народу Ирана: но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, мол, готовы помочь народу Ирана, который борется за свободу. Но пока непонятно, реально ли Вашингтон готов к конфликту с иранским режимом аятолл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!", - написал американский президент.
Но с другой стороны, пока трудно понять, реально ли США готовы помочь протестующим в Иране вооруженным путем. По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники в Белом доме, чиновники администрации Трампа уже провели соответствующие обсуждения о возможности атаковать Иран.
Один из чиновников отметил, что среди вариантов - массированный воздушный удар по нескольким иранским военным целям. Это можно сделать, если потребуется выполнить предупреждение Трампа.
Но другой источник говорит, что сейчас нет единого мнения относительно того, что нужно делать. Также не было перемещения военной техники, персонала, или других приготовлений к возможному удару по Ирану.
В Иране развернулись самые массовые с 2022 года протесты, вызванные резким падением курса национальной валюты и углублением экономического кризиса. На фоне стремительного обесценивания риала, рекордной инфляции и нарастающего социального возмущения тысячи людей вышли на улицы, несмотря на жесткие репрессии со стороны властей.
Всего за 13 дней протестов уже насчитали более 50 погибших, среди них есть дети. При этом еще в начале беспорядков в Иране Трамп гневно отреагировал на их подавление, пообещав поддержку гражданам в случае применения против них оружия.
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэма назвал иранский режим аятолл "нацистским", а также открыто заявил, что "помощь уже в пути" - намекая на возможные кары от США для иранских властей. По данным СМИ, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подготовил план побега в Москву на случай, если силовикам не удастся подавить протесты или они начнут дезертировать.