Трамп заявил, что США "достигают прогресса" в переговорах о прекращении войны РФ с Украиной

Западные СМИ отмечают, что с учетом заявления президента США во время разговора с журналистами на борту Air Force One о контакте с главой Кремля, это может "стать первым официально признанным разговором между Путиным и президентом США с начала 2022 года".

На вопрос, имел ли он разговор с Путиным после того, как стал президентом 20 января, или раньше, Трамп дал утвердительный ответ.

"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну (между РФ и Украиной)", - сказал американский президент

Также Трамп добавил, что "если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах".

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", - заявил президент США.

Кроме того, Трамп отметил, что Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", - сказал американский лидер.

Трамп мог переговорить с Путиным, и раскрыть идею США по гарантиям безопасности для Украины

Напомним, Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец войне РФ против Украины. При этом новый президент США пока не объявил публично, как он это собирается сделать.

При этом звучали заявления американского лидера о намерении ужесточить санкции против страны-агрессора, а неодавно стало известно, что Трамп хочет заключить хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским сделку на 500 миллионов долларов по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

В частности, президент США сказал об этом в интервью The New York Post во время разговора с журналистами в пятницу. Тогда же Трамп уже пообщался с Путиным по телефону. Также он заявил, что имеет конкретный план прекращения российско-украинской войны.

Между тем 9 февраля в Белом доме не подтвердили и не опровергали заявление Трампа о телефонном разговоре с Путиным.

В пятницу Трамп заявил, что на следующей неделе предположительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос о прекращении войны.

Ранее Зеленский сказал западным СМИ, что он хочет, чтобы Украина поставляла США редкоземельные и другие минералы в обмен на финансовую и оборонную помощь.

Добавим, перед этим Зеленский также заявлял, что такие ресурсы стратегически ценны и они могут усилить или Украину. В частности, в рамках плана победы в одном из пунктов Украина предлагала США и другим западным союзникам заключить соглашение по защите этих критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.

Читайте в отдельном материале РБК-Украина более детально о том, что такое редкоземельные металлы, которые хочет получить Трамп от Украины.