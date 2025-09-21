Трамп заявил, что разочарован Путиным, и уверен - диктатор проиграет

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты наращивают добычу нефти и делают все возможное, чтобы снизить ее стоимость. По его словам, это создает экономическое давление, которое может ускорить окончание боевых действий в Украине.

Американский лидер обратился к другим странам с просьбой также снизить цены на нефть.

"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек гибнут каждую неделю без причины", - заявил Трамп.