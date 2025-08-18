Трамп заявил, что Путин согласился предоставить гарантии безопасности Украине

"Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых моментов, который мы должны учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров, в частности, кто что будет делать", - заявил он.

Трамп отметил, что оптимистично настроен, что США и ЕС смогут достичь соглашения, которое сдержит любую будущую агрессию против Украины.

"И я на самом деле думаю, что ее не будет. Я считаю, что это в значительной степени переоценено, но мы это выясним, и я думаю, что европейские страны возьмут на себя значительную часть бремени. Мы поможем им и обеспечим высокий уровень безопасности", - добавил американский президент.