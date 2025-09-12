Трамп заявил, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка задержали

Подозреваемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка задержали сегодня, 12 сентября.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его задержали", - сказал Трамп во время выступления на Fox News. Американский президент заявил, что кто-то "очень близкий к убийце сдал его". Трамп добавил, что подробная информация будет объявлена позже сегодня.