ua en ru
Пн, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп заявил, что "не слышал" об ограничениях Starlink в Украине

17:45 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Трамп заявил, что "не слышал" об ограничениях Starlink в Украине Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об ограничении скорости Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magno.news.

"Я об этом не слышал", - ответил Трамп на вопрос журналиста.

Напомним, 12 ноября украинские военные зафиксировали системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Позже, 13 ноября, в Минобороны уточнили, что такие ограничения работы Starlink обнаружили только над временно оккупированными Россией территориями.

Впоследствии в SpaceX объяснили, что ограничения скорости терминалов Starshield в Украине были вызваны техническими проблемами.

Отметим, в ночь на 15 ноября и утром того же дня российские войска атаковали энергетические объекты в пяти областях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что часть российских ударов достигла целей из-за ограничения скорости работы терминалов Starshield.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Starlink Война в Украине
Новости
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Аналитика
Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины