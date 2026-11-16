Трамп заявил, что "не слышал" об ограничениях Starlink в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об ограничении скорости Starlink в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magno.news.
"Я об этом не слышал", - ответил Трамп на вопрос журналиста.
Напомним, 12 ноября украинские военные зафиксировали системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.
Позже, 13 ноября, в Минобороны уточнили, что такие ограничения работы Starlink обнаружили только над временно оккупированными Россией территориями.
Впоследствии в SpaceX объяснили, что ограничения скорости терминалов Starshield в Украине были вызваны техническими проблемами.
Отметим, в ночь на 15 ноября и утром того же дня российские войска атаковали энергетические объекты в пяти областях Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что часть российских ударов достигла целей из-за ограничения скорости работы терминалов Starshield.