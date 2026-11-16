Трамп заявил, что "не слышал" об ограничениях Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об ограничении скорости Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magno.news .

"Я об этом не слышал", - ответил Трамп на вопрос журналиста.

Напомним, 12 ноября украинские военные зафиксировали системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Позже, 13 ноября, в Минобороны уточнили, что такие ограничения работы Starlink обнаружили только над временно оккупированными Россией территориями.

Впоследствии в SpaceX объяснили, что ограничения скорости терминалов Starshield в Украине были вызваны техническими проблемами.