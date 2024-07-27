Трамп заявил, что "хорошо восстановился" после попытки убийства

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отошел от покушения на его жизнь, которое произошло 13 июля. В пятницу вечером во Флориде он появился на мероприятии молодых консерваторов без повязки на правом ухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Как видите, я поправился и фактически только что снял последнюю повязку с уха", - сказал он.

В своем выступлении, которое длилось чуть больше часа, Трамп назвал Камалу Харрис "радикальной либералкой", "некомпетентной" и "бездельницей", но воздержался от унизительных прозвищ, которые он использовал в прошлом.

В заявлении в ответ на речь, опубликованную в соцсети X, команда Харрис заявила: "Америка может достичь большего, чем горькие, странные и обращенные в прошлое ошибки преступника Дональда Трампа. Вице-президент Камала Харрис предлагает видение будущего Америки, сосредоточенное на свободе, возможностях и безопасности ".

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