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Директор ФБР допустил, что Трампа во время стрельбы на митинге могла ранить не пуля

Четверг 25 июля 2024 19:20
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Директор ФБР допустил, что Трампа во время стрельбы на митинге могла ранить не пуля Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент США Дональд Трамп мог быть ранен не пулей во время стрельбы на митинге в Пенсильвании.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения по поводу того, пуля или осколок попали ему в ухо", - заявил Рэй во время выступления перед судебным комитетом Палаты представителей США.

Как напоминает издание, сам Трамп уже утверждал, что он получил пулевое ранение во время стрельбы на предвыборном митинге.

Что предшествовало

Напомним, 14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Дональда Трампа стрелял неизвестный. В результате инцидента погиб один участник митинга, еще двое - получили ранения.

Сам Трамп серьезно не пострадал. Он был ранен в ухо. В СМИ сразу появились соответствующие фото.

Стрелка ликвидировали сотрудники американской Секретной службы. Позже выяснилось, что нападавший - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Примечательно, что согласно избирательным спискам, он голосовал на выборах за республиканцев.

Все детали покушения на Трампа - в материале РБК-Украина.

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