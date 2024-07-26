Покушение на Трампа: ФБР хочет допросить экс-президента США

Бывшего президента США Дональда Трампа хотят вызвать на допрос в ФБР по делу о покушении на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

При этом ФБР в своем заявлении отметило, что следователи продолжают изучать фрагменты пуль и другие доказательства стрельбы в Трампа на его митинге в Пенсильвании в этом месяце. Бюро всегда рассматривало стрельбу как попытку убийства бывшего президента.

По информации издания, бывшего президента просят допросить, чтобы получить показания жертвы. Это стандартная часть расследования.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 25 июля, директор ФБР Кристофер Рэй в ходе заседания судебного комитета Палаты представителей отмечал, что все еще остаются вопросы, был ли Трамп во время стрельбы ранен пулей. Рэй допускал, что бывшего президента мог задеть осколок.

При этом Дональд Трамп, реагируя на такие предположения, заявил, что он "получил пулю за демократию".

В свою очередь пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг в своей реакции высказался более жестко.

"Любой, кто верит в эту конспирологическую чушь, либо умственно отсталый, либо сознательно распространяет ложь по политическим мотивам", - отметил он в комментарии CNN.

К слову, более детально о покушении на бывшего президента США на предвыборном митинге можете узнать в материале РБК-Украина.

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