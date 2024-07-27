ФБР дало четкий ответ на вопрос, что именно ранило Трампа

ФБР подтвердило в пятницу, что в ухо бывшего президента США Дональда Трампа действительно попала пуля – "целая или раздробленная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

"То, что поразило бывшего президента Трампа в ухо, - это пуля, целая или раздробленная на более мелкие части, выпущенная из винтовки умершего", - говорится в заявлении агентства.

Это заявление было сделано после неоднозначных комментариев в начале недели от директора ФБР Кристофера Рэя, которые, казалось, подвергли сомнению то, действительно ли в Трампа попала пуля.

Указанные комментарии вызвали возмущение Трампа и его союзников и еще больше разожгли теории заговора, процветавшие на фоне дефицита информации после нападения 13 июля.

До сих пор четкого ответа избегали

До сих пор участвующие в расследовании федеральные правоохранительные органы, включая ФБР и Секретную службу, неоднократно отказывались предоставить информацию о том, что стало причиной травмы Трампа. Команда Трампа также отказалась обнародовать медицинские записи из больницы, где он впервые проходил лечение.