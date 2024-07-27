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Трамп заявив, що "добре відновився" після спроби вбивства

Субота 27 липня 2024 07:26
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Трамп заявив, що "добре відновився" після спроби вбивства Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що відійшов від замаху на його життя, який стався 13 липня. У п'ятницю ввечері у Флориді він з'явився на заході молодих консерваторів без пов'язки на правому вусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Як бачите, я одужав і фактично щойно зняв останню пов’язку з вуха", — сказав він.

У своєму виступі, який тривав трохи більше години, Трамп назвав Камалу Гарріс "радикальною лібералкою", "некомпетентною" і "неробою", але утримався від принизливих прізвиськ, які він використовував у минулому.

У заяві у відповідь на промову, опубліковану у соцмережі X, команда Гарріс заявила: "Америка може досягти більшого, ніж гіркі, дивні й звернені в минуле помилки злочинця Дональда Трампа. Віцепрезидент Камала Гарріс пропонує бачення майбутнього Америки, зосереджене на свободі, можливостях та безпеці".

Поранення Трампа

Після замаху на мітингу у Пенсильванії Трампа виводили зі сцени із закривавленим правим вухом.

Досі федеральні правоохоронні органи, які беруть участь у розслідуванні, включаючи ФБР і Секретну службу, неодноразово відмовлялися надати інформацію про те, що стало причиною травми Трампа. Команда Трампа також відмовилася оприлюднити медичні записи з лікарні, де він вперше проходив лікування.

25 липня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що все ще залишаються питання, чи був Трамп під час стрілянини поранений кулею. Рей припустив, що колишнього президента міг зачепити уламок.

ФБР планує викликати Трампа на допит по цій справі.

26 липня ФБР підтвердило, що у вухо колишнього президента США справді влучила куля – "ціла або роздроблена".

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