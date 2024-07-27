Трамп заявив, що "добре відновився" після спроби вбивства

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що відійшов від замаху на його життя, який стався 13 липня. У п'ятницю ввечері у Флориді він з'явився на заході молодих консерваторів без пов'язки на правому вусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Як бачите, я одужав і фактично щойно зняв останню пов’язку з вуха", — сказав він.

У своєму виступі, який тривав трохи більше години, Трамп назвав Камалу Гарріс "радикальною лібералкою", "некомпетентною" і "неробою", але утримався від принизливих прізвиськ, які він використовував у минулому.

У заяві у відповідь на промову, опубліковану у соцмережі X, команда Гарріс заявила: "Америка може досягти більшого, ніж гіркі, дивні й звернені в минуле помилки злочинця Дональда Трампа. Віцепрезидент Камала Гарріс пропонує бачення майбутнього Америки, зосереджене на свободі, можливостях та безпеці".

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