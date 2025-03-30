Трамп заявил, что не будет "увольнять людей" из-за скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп пообещал никого не увольнять из-за скандала о переписке в мессенджере Signal, в котором члены его администрации обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Таким образом американский лидер подтвердил данные западных СМИ, что Белый дом не собирается увольнять советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который ранее открыто взял на себя ответственность за непреднамеренное добавление журналиста в групповой чат при обсуждении атаки на хуситов.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей или из-за охоты на ведьм", - подчеркнул Трамп в интервью Кристен Уэлкер из NBC News.

Он также сказал, что доверяет Уолтцу и главе Пентагона Питу Хегсету.

Ранее, отвечая на вопрос, были ли разговоры об увольнении его советника по нацбезопасности, Трамп настаивал, что "никогда этого не слышал".

Скандал относительно утечки в Signal

Недавно в Штатах вспыхнул громкий скандал из-за того, что Уолтц нечаянно добавил редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга к групповому обсуждению высокопоставленными чиновниками в чате в Signal плана нанесения авиаударов по хуситам в Йемене.

После этого The Atlantic опубликовала статью о такой утечке данных, которая шокировала истеблишмент национальной безопасности.

Подробнее об этом инциденте - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Добавим, вчера издание Politico писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Трампу уволить Уолтца.

Источники западных СМИ рассказали, что американский президент согласился с тем, что Уолтц допустил ошибку, но Трамп в итоге решил его не увольнять по одной причине - не дать "либеральным СМИ" и демократам повода заявлять о своей правоте.