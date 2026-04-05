Трамп заявил о спасении второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15

"Мы его нашли! Дорогие соотечественники, в течение последних нескольких часов американские вооруженные силы провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США, чтобы спасти одного из наших невероятных офицеров-членов экипажа, который, кстати, является достопочтенным полковником, и я с огромной радостью сообщаю вам, что он сейчас цел и невредим", - отметил американский лидер.

По его словам, в миссии были задействованы десятки самолетов, а "главнокомандующий, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и его собратья по оружию круглосуточно отслеживали его местонахождение".

"По моему распоряжению американские вооруженные силы отправили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы освободить его. Он получил ранения, но с ним все будет хорошо", - отметил президент США.

Трамп также сообщил, что накануне американские силы отдельно спасли еще одного члена экипажа того же самолета, но тогда это не разглашали, чтобы не поставить под угрозу вторую операцию.

"Это первый случай в истории военного дела, когда два американских пилота были спасены отдельно, глубоко на вражеской территории, - подчеркнул он. - Тот факт, что нам удалось провести обе эти операции, не потеряв ни одного американца, и даже не имея раненых, лишь еще раз доказывает, что мы достигли полного господства и превосходства в воздухе над иранским небом".