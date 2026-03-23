Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану и обвалил цены на нефть

По словам Трампа, в течение последних двух дней США и Иран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Он добавил, что Пентагон получил приказ отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней - при условии успеха дальнейших переговоров.

"Я рад сообщить, что в течение последних 2 дней состоялись очень плодотворные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном... Я отдал приказ приостановить все военные удары на 5 дней", - заявил президент США.

После этого заявления цены на нефть марки Brent резко упали.

По данным Лондонской биржи ICE, нефть Brent сейчас торгуется около 99,9 долларов за баррель, тогда как до заявления цена была 112,9 долларов.

Европейские цены на природный газ также резко упали.