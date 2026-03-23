Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану и обвалил цены на нефть

Президент США Дональд Трамп поручил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре после переговоров с Тегераном. На этом фоне мировые цены на нефть резко снизились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, в течение последних двух дней США и Иран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.
Он добавил, что Пентагон получил приказ отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней - при условии успеха дальнейших переговоров.
"Я рад сообщить, что в течение последних 2 дней состоялись очень плодотворные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном... Я отдал приказ приостановить все военные удары на 5 дней", - заявил президент США.
После этого заявления цены на нефть марки Brent резко упали.
По данным Лондонской биржи ICE, нефть Brent сейчас торгуется около 99,9 долларов за баррель, тогда как до заявления цена была 112,9 долларов.
Европейские цены на природный газ также резко упали.
Иран заблокировал Ормузский пролив после эскалации войны на Ближнем Востоке. Через него проходило до 20% мирового морского экспорта нефти (примерно 20 млн баррелей в сутки), а также значительные объемы сжиженного газа.
Потеря этих поставок вызвала резкий скачок цен на нефть и заставила Международное энергетическое агентство открыть резервы, выпустив на рынок рекордные около 400 млн баррелей.
В то же время США временно ослабили санкции в отношении российской и иранской нефти, которая находится на судах в море.
22 марта Трамп поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток.
"Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой", - заявил он.
В Тегеране ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.