Трамп заявил о новом дедлайне Путину, а РФ нанесла комбинированный удар по Украине: новости за 28 июля

Украина впервые получит азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору

По данным НАК "Нафтогаз Украины", впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В России коллапс в аэропортах: хакеры заявили об атаке на крупнейшую авиакомпанию

Крупнейший авиаперевозчик РФ "Аэрофлот" отменил по меньшей мере 49 рейсов из московского аэропорта Шереметьево. В терминалах - хаос и длинные очереди. Официальная версия авиакомпании - "технический сбой".

В то же время хакерская группировка Silent Crow и белорусские "Киберпартизаны BY" взяли ответственность за атаку. Они заявили, что находились в системе "Аэрофлота" около года и уничтожили его ИТ-инфраструктуру.

Поврежденная высотка в Киеве и "Кинжалы" на Хмельнитчину: все о последствиях обстрела

В ночь на 28 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет, а утром продолжили атаку, используя "Кинжалы". Под ударом в частности оказались Киев, Кропивницкий и Староконстантинов.

Оккупанты терроризировали украинские регионы всю ночь ударными дронами. После чего уже под утро, около 04:00 часов кроме беспилотников в воздушном пространстве Украины фиксировали и российские ракеты, которые двигались по разным направлениям. Их противник запустил из стратегической авиации.

Уже около 08:00 масштабная воздушная тревога снова охватила Украину. Враг поднял в воздух МиГ-31К. Мониторинговые каналы писали о пуске аэробаллистических ракет "Кинжал" в направлении Староконстантинова.

Трамп озвучил новый дедлайн для Путина по перемирию

Президент США Дональд Трамп сократил свой дедлайн в 50 дней, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для перемирия с Украиной.

По словам Трампа, он дает России "10 или 12" дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку "прогресс не достигнут".

"Я установлю новый срок, примерно 10, 10 или 12 дней. Нет причин ждать. Это было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", - сказал он

"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины

"На третьем раунде переговоров, который состоялся 23 июля, было принято решение об обмене военнопленными. Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был создан в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции - и эта кровопролитная война будет завершена", - отметил президент Турции.

Россия модернизирует "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что вскоре оккупанты обязательно будут переходить на реактивные дроны. Именно поэтому в Украине нужно уже работать над решением этой проблемы.

РФ сократила атаки "Калибрами" из акватории Черного моря: в ВМС назвали причины

Россия стала реже запускать по Украине крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Одной из причин может быть их не очень высокая эффективность.

"В этом месяце у нас подтверждено одно применение - 21 (июля - ред.), и в принципе это уже для московитов достаточно устоявшаяся практика, потому что предыдущие месяцы, если брать весну, они использовали носители раз в месяц", - заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

США впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Британии: Bloomberg узнало детали

Соединенные Штаты Америки впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании. Это является сигналом российскому диктатору Владимиру Путину о том, что США остаются преданными европейской безопасности.

Как сообщает Bloomberg, об этом свидетельствуют данные из открытых источников и полетов американской авиации.

В частности, 16 июля транспортник C-17 с транспондером вылетел с базы Киртланд в Нью-Мексико, где хранится ядерное оружие, и приземлился на авиабазе в британском городе Лейкенхит. Он не пролетал над территорией ни одной другой страны