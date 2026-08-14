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"Такого мир еще никогда не видел": США анонсировали беспрецедентные меры против Ирана

09:11 14.08.2026 Пт
2 мин
Глава Минфина раскрыл замысел Вашингтона
aimg Юлия Капитонова
"Такого мир еще никогда не видел": США анонсировали беспрецедентные меры против Ирана Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
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Соединенные Штаты планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.

С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmax.

По словам американского министра, на следующей неделе Белый дом объявит решения по Тегерану, которые выведут экономическую изоляцию страны на беспрецедентный уровень.

"И следите за обновлением на следующей неделе, ведь мы собираемся применить меры, которых еще никогда не было в истории экономической изоляции страны", - пообещал Бессент.

Он также объяснил, что Вашингтон фактически ужесточает кампанию, которая началась еще в 2025 году. Как известно, тогда президент Дональд Трамп отдал приказ возобновить политику "максимального давления" на иранский режим.

"Мы перешли от "Эпической ярости" (название военной операции США против Ирана - ред.) к экономической ярости. И по приказу президента мы еще больше повысили уровень", - отметил Бессент.

Министр обратил внимание на то, что финансовое давление совмещается с блокадой иранских портов.

"Это будет сочетание экономической изоляции и продолжительной блокады в Ормузском проливе - такого мир еще никогда не видел. Также это не позволит судам заходить в иранские порты или выходить из них.", - объяснил Бессент.

Кстати, 13 августа США и Иран фактически одновременно объявили о "полном контроле" над Ормузом.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, что у Трампа есть новый план по Тегерану, однако он собственноручно может его испортить.

Также стало известно, как Пентагон оценивает продолжительность морской блокады Ирана.

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