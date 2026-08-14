"Такого мир еще никогда не видел": США анонсировали беспрецедентные меры против Ирана

Соединенные Штаты планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.

С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmax .

По словам американского министра, на следующей неделе Белый дом объявит решения по Тегерану, которые выведут экономическую изоляцию страны на беспрецедентный уровень.

"И следите за обновлением на следующей неделе, ведь мы собираемся применить меры, которых еще никогда не было в истории экономической изоляции страны", - пообещал Бессент.

Он также объяснил, что Вашингтон фактически ужесточает кампанию, которая началась еще в 2025 году. Как известно, тогда президент Дональд Трамп отдал приказ возобновить политику "максимального давления" на иранский режим.

"Мы перешли от "Эпической ярости" (название военной операции США против Ирана - ред.) к экономической ярости. И по приказу президента мы еще больше повысили уровень", - отметил Бессент.

Министр обратил внимание на то, что финансовое давление совмещается с блокадой иранских портов.

"Это будет сочетание экономической изоляции и продолжительной блокады в Ормузском проливе - такого мир еще никогда не видел. Также это не позволит судам заходить в иранские порты или выходить из них.", - объяснил Бессент.