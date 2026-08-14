Движение танкеров по Ормузскому проливу почти остановилось, - Reuters

Транзит кораблей через Ормузскую протоку не происходит. Это произошло после того, как Иран обстрелял еще два судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ормуз не имеет трафика из-за обстрелов

Высокопоставленный иранский источник заявил, что не был достигнут прогресс в переговорах по "разработке июньского соглашения о прекращении войны", пишет издание.

После того, как прекращение огня было сорвано, Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе. Он обвиняет их в попытке пройти по проливу без его разрешения.

Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби заявила, что два ее судна, проходившие проливом в четверг вечером, были атакованы.

Правительство ОАЭ обвинило в этом Иран, не сделавший никаких немедленных комментариев.

Что с танкерами

Согласно анализу компании Kpler, в пятницу по узкому водному пути прошли два судна:

зерновоз, зашедший в иранские воды,

пустое судно для сухого балкера, направляющегося в противоположном направлении.

Так, отдельный пустой танкер со сжиженными нефтепродуктами направлялся в Мексиканский залив через пролив.

В пятницу, 14 августа, никаких партий сырой нефти не было видно.

В четверг проливом прошло 9 судов, в среду - 5.

Некоторые корабли могут проходить незамеченными с выключенными транспондерами.

Однако до войны США с Ираном через Ормуз ежедневно проходило 130 кораблей.

"Наряду с угрозой энергетической инфраструктуре в регионе, способность Ирана ограничивать судоходство через пролив является его основным источником влияния в переговорах ", - сказал Торбьорн Солведт, главный аналитик по Ближнему Востоку компании Verisk Maplecroft.

Что хочет Иран

13 августа парламентский комитет одобрил план Ирана по проливу, сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Он содержит положения о запрещении транзита активов и оборудования: