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В МИД ОАЭ обвинили Иран в очередной атаке на корабли в Ормузском проливе

04:28 14.08.2026 Пт
2 мин
Что сказали в МИД об атаке?
aimg Эдуард Ткач
В МИД ОАЭ обвинили Иран в очередной атаке на корабли в Ормузском проливе Фото: это уже вторая атака за неделю (Getty Images)
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В четверг вечером в МИД ОАЭ обвинили Иран в атаке после того, как государственная нефтяная компания ADNOS заявила о нападении на два ее судна в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в МИД осудили то, что назвали "враждебным иранским нападением" на два суда компании ADNOS.

Согласно заявлению, Иран совершил "акты пиратства", нацелившись на коммерческое судоходство и используя пролив в качестве инструмента экономического давления или шантажа, что представляет прямую угрозу региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.

Это был второй подобный инцидент с участием судов ADNOS менее чем за неделю. Ранее в субботу в ОАЭ тоже осадили атаку Ирана на судно предприятия, которое проходило через пролив.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана угрожал принять меры против судов, следующих транзитом через пролив, если они будут связаны с противниками Тегерана или не будут выполнять иранские директивы.

Что еще важно знать

Напомним, сутками ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США тотально контролируют Ормузский пролив. Однако в тот же день в Иране ответили, что только Тегеран управляет этим водным путем.

Также мы писали, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил, войска США имеют достаточно ресурсов, чтобы поддерживать морскую блокаду Ирана на неопределенный срок.

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