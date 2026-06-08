Трамп сказал, при каких условиях начнет "размораживать" деньги Ирана

Иранские деньги останутся замороженными пока Тегеран не согласится на долгосрочное прекращение огня между США, Израилем и Ираном. После этого "можно начать разговор", считает президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Президент США заявил, что любое размораживание иранских активов "произойдет после" достижения соглашения.
"Если они ведут себя хорошо, если хорошо выполняют свою работу, мы начинаем разговор", - сказал американский президент
Иранские чиновники неоднократно заявляли, что любая сделка может зависеть от по крайней мере частичного размораживания замороженных активов Тегерана, ссылаясь на распространенное недоверие к переговорам США.
Считается, что из-за санкций США и других стран на банковских счетах Ирана по всему миру заморожено более 100 миллиардов долларов. Согласно иранской ядерной сделке 2015 года, Иран должен был получить по крайней мере постепенный доступ к этим активам, согласно которой Тегеран сократил свою ядерную программу в обмен на отмену санкций. Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения в 2018 году.
Иранские государственные СМИ сообщили, что Иран сейчас требует от 12 до 24 миллиардов долларов замороженных средств в рамках соглашения о прекращении огня, настаивая на плане, по которому половина средств будет высвобождена после подписания соглашения, а другая половина - позже.
Трамп ждет "сделку", но все может сорваться из-за вчерашнего удара баллистикой Ирана по Израилю. Эта атака стала первой с апреля этого года.
В свою очередь Израиль хотел ударить в ответ, но Трамп срочно позвонил Нетаньяху с просьбой не делать это, чтобы не повышать градус отношений. Израиль якобы согласился на просьбу США.
Однако со временем стало известно, что Иерусалим нанес удары по военным объектам Тегерана. Атаки состоялись с помощью авиации.