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Трамп сказал, при каких условиях начнет "размораживать" деньги Ирана

08:09 08.06.2026 Пн
2 мин
Сколько денег может получить Тегеран, если согласится на "сделку" с Вашингтоном?
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Иранские деньги останутся замороженными пока Тегеран не согласится на долгосрочное прекращение огня между США, Израилем и Ираном. После этого "можно начать разговор", считает президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Президент США заявил, что любое размораживание иранских активов "произойдет после" достижения соглашения.

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"Если они ведут себя хорошо, если хорошо выполняют свою работу, мы начинаем разговор", - сказал американский президент

Иранские чиновники неоднократно заявляли, что любая сделка может зависеть от по крайней мере частичного размораживания замороженных активов Тегерана, ссылаясь на распространенное недоверие к переговорам США.

Сколько денег Ирана заморожены

Считается, что из-за санкций США и других стран на банковских счетах Ирана по всему миру заморожено более 100 миллиардов долларов. Согласно иранской ядерной сделке 2015 года, Иран должен был получить по крайней мере постепенный доступ к этим активам, согласно которой Тегеран сократил свою ядерную программу в обмен на отмену санкций. Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения в 2018 году.

Иранские государственные СМИ сообщили, что Иран сейчас требует от 12 до 24 миллиардов долларов замороженных средств в рамках соглашения о прекращении огня, настаивая на плане, по которому половина средств будет высвобождена после подписания соглашения, а другая половина - позже.

Что известно о ситуации между США и Ираном

Трамп ждет "сделку", но все может сорваться из-за вчерашнего удара баллистикой Ирана по Израилю. Эта атака стала первой с апреля этого года.

В свою очередь Израиль хотел ударить в ответ, но Трамп срочно позвонил Нетаньяху с просьбой не делать это, чтобы не повышать градус отношений. Израиль якобы согласился на просьбу США.

Однако со временем стало известно, что Иерусалим нанес удары по военным объектам Тегерана. Атаки состоялись с помощью авиации.

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