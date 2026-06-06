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Уиткофф и Кушнер тайно встретились с ядерными экспертами ради Ирана

05:15 06.06.2026 Сб
2 мин
США рассматривают дипломатический путь сдерживания ядерной программы
aimg Юлия Маловичко
Уиткофф и Кушнер тайно встретились с ядерными экспертами ради Ирана Фото: зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф (Getty Images)
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Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели тайную встречу с ядерными экспертами, где обсудили переговоры с Ираном и новую ядерную сделку. Встреча прошла в штате Тенесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кушнер и Уиткофф на обсуждение пришли в национальную ядерную лабораторию в Оук-Риджи (штат Теннесси), где провели закрытые консультации с ведущими американскими специалистами в сфере ядерных технологий и безопасности.

По информации издания, встречи были частью более широкой подготовки администрации США к возможному возобновлению или запуску новых переговоров с Ираном по его ядерной программе.

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Американские чиновники отмечают, что в Вашингтоне сейчас прорабатывают различные сценарии дальнейших действий в отношении Ирана, включая дипломатические механизмы сдерживания развития ядерной программы Тегерана и потенциальные форматы будущих договоренностей.

Визит, по данным журналистов, не анонсировался заранее и не сопровождался публичными заявлениями со стороны Белого дома. Это подчеркивает закрытый характер консультаций, которые касаются чувствительных вопросов национальной безопасности США.

Как известно, ядерная программа Ирана остается одним из ключевых факторов напряженности в отношениях США со странами Ближнего Востока и международными партнерами, в частности в контексте контроля над распространением ядерных технологий и потенциальных рисков для глобальной безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Ирана еще не достигли соглашения с Вашингтоном из-за того, что они "сильные" и "гордые".

В целом Вашингтон настаивает на ядерных уступках Тегерану, на что тот не соглашается.

В Иране в свою очередь считают, что переговоры с США зашли в тупик из-за 24 млрд замороженных иранских активов.

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