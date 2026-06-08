Трамп сказав, за яких умов почне "розморожувати" гроші Ірану

Іранські гроші залишаться замороженими доки Тегеран не погодиться на довгострокове припинення вогню між США, Ізраїлем та Іраном. Після цього "можна почати розмову", вважає президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Президент США заявив, що будь-яке розморожування іранських активів "відбудеться після" досягнення угоди.
"Якщо вони поводяться добре, якщо добре виконують свою роботу, ми починаємо розмову", - сказав американський президент
Іранські чиновники неодноразово заявляли, що будь-яка угода може залежати від принаймні часткового розморожування заморожених активів Тегерана, посилаючись на поширену недовіру до переговорів США.
Вважається, що через санкції США та інших країн на банківських рахунках Ірану по всьому світу заморожено понад 100 мільярдів доларів. Згідно з іранською ядерною угодою 2015 року, Іран мав отримати принаймні поступовий доступ до цих активів, згідно з якою Тегеран скоротив свою ядерну програму в обмін на скасування санкцій. Трамп в односторонньому порядку вийшов з угоди у 2018 році.
Іранські державні ЗМІ повідомили, що Іран зараз вимагає від 12 до 24 мільярдів доларів заморожених коштів у рамках угоди про припинення вогню, наполягаючи на плані, за яким половина коштів буде вивільнена після підписання угоди, а інша половина - пізніше.
Трамп чекає на "угоду", але все може зірватись через вчорашній удар балістикою Ірану по Ізраїлю. Ця атака стала першою з квітня цього року.
Своєю чергою Ізраїль хотів ударити у відповідь, але Трамп терміново зателефонував Нетаньягу з проханням не робити це, щоб не підвищувати градус відносин. Ізраїль нібито погодився на прохання США.
Проте з часом стало відомо, що Єрусалим завдав ударів по військових об'єктах Тегерану. Атаки відбулись за допомогою авіації.