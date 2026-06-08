Трамп сказав, за яких умов почне "розморожувати" гроші Ірану

Президент США заявив, що будь-яке розморожування іранських активів "відбудеться після" досягнення угоди.

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"Якщо вони поводяться добре, якщо добре виконують свою роботу, ми починаємо розмову", - сказав американський президент

Іранські чиновники неодноразово заявляли, що будь-яка угода може залежати від принаймні часткового розморожування заморожених активів Тегерана, посилаючись на поширену недовіру до переговорів США.

Скільки грошей Ірану заморожені

Вважається, що через санкції США та інших країн на банківських рахунках Ірану по всьому світу заморожено понад 100 мільярдів доларів. Згідно з іранською ядерною угодою 2015 року, Іран мав отримати принаймні поступовий доступ до цих активів, згідно з якою Тегеран скоротив свою ядерну програму в обмін на скасування санкцій. Трамп в односторонньому порядку вийшов з угоди у 2018 році.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що Іран зараз вимагає від 12 до 24 мільярдів доларів заморожених коштів у рамках угоди про припинення вогню, наполягаючи на плані, за яким половина коштів буде вивільнена після підписання угоди, а інша половина - пізніше.