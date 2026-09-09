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Трамп пообещал Путину "огромные выгоды" в обмен на завершение войны: СМИ раскрыли детали разговора

07:34 09.09.2026 Ср
2 мин
Кремль раскрыл еще одну деталь - чего хочет Путин на востоке Украины
aimg Екатерина Коваль
Трамп пообещал Путину "огромные выгоды" в обмен на завершение войны: СМИ раскрыли детали разговора Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Кремль раскрыл новые детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 8 сентября. Трамп пообещал "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для торговли между США и Россией в обмен на скорое завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ушакова, Трамп подчеркнул: скорейшее завершение войны открыло бы "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для полного восстановления отношений США и России. Особенно это касается торгово-экономических связей, обещающих "огромные выгоды" для обеих стран.

Путин этот подход поддержал. Ушаков добавил, что детали разговора раскрыть не может, но описал ее как конструктивную - лидеры договорились оставаться на связи и при необходимости созвониться снова.

Визит спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев накануне звонка не привел ни к какому-либо публичному прорыву, хотя поднял возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Впрочем, в своем отчете о разговоре Путина и Трампа Кремль эту возможность не упомянул.

По данным источника, приближенного к Кремлю, Путин и дальше намерен установить полный контроль над остальными Донецкой области.

Напомним, Трамп и Путин провели телефонный разговор 8 сентября - он состоялся после визита спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

В субботу, 5 сентября, американцы встретились с Путиным в Москве - на переговорах глава Кремля, как всегда, рассказывал о якобы "успехах" россиян на фронте и отмечал, что стремится достичь своих военных целей. В ответ американцы представили собственные идеи по урегулированию войны.

На следующий день, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер впервые посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, американские чиновники представили несколько очень достойных идей по мирному урегулированию.

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