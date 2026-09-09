Трамп пообещал Путину "огромные выгоды" в обмен на завершение войны: СМИ раскрыли детали разговора

Кремль раскрыл новые детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 8 сентября. Трамп пообещал "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для торговли между США и Россией в обмен на скорое завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ушакова, Трамп подчеркнул: скорейшее завершение войны открыло бы "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для полного восстановления отношений США и России. Особенно это касается торгово-экономических связей, обещающих "огромные выгоды" для обеих стран.

Путин этот подход поддержал. Ушаков добавил, что детали разговора раскрыть не может, но описал ее как конструктивную - лидеры договорились оставаться на связи и при необходимости созвониться снова.

Визит спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев накануне звонка не привел ни к какому-либо публичному прорыву, хотя поднял возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Впрочем, в своем отчете о разговоре Путина и Трампа Кремль эту возможность не упомянул.

По данным источника, приближенного к Кремлю, Путин и дальше намерен установить полный контроль над остальными Донецкой области.