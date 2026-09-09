Директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить гораздо большую роль в переговорах США с Россией и Украиной. Вашингтон таким образом пытается оживить дипломатический процесс, долгое время находящийся в тупике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Американские чиновники уже сообщили о возможных переменах своим европейским коллегам.

Речь идет об усилении участия Рэтклиффа в так называемой "челночной дипломатии" между Москвой и Киевом. В настоящее время это направление находится преимущественно в компетенции спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По данным пяти источников, осведомленных о планах администрации президента США Дональда Трампа, Белый дом рассматривает возможность сократить их участие в переговорах. В то же время, окончательного решения относительно изменений американский лидер пока не принял.

Представители Рэтклиффа сообщили европейским чиновникам, что глава ЦРУ будет играть большую роль в контактах между Россией и Украиной. Параллельно он будет поддерживать связи с представителями разведки обеих стран.

Что будет с Уиткоффом

Усиление роли Рэтклиффа не означает, что Уиткофф полностью покинет украинское направление. По словам источников FT, он, скорее всего, сохранит должность спецпредставителя США по мирным миссиям, которая также охватывает переговоры на Ближнем Востоке.

В то же время Уиткофф может продолжить работу над вопросом Украины параллельно с Рэтклиффом. По данным собеседников издания, между ними уже возникла борьба за то, кто и в каких вопросах будет играть ведущую роль.

Европейские столицы положительно восприняли возможность усиления роли Рэтклиффа. Союзники Украины ожидают хотя бы определенного прогресса после длительных переговоров с Россией, зашедших в тупик из-за нежелания российского диктатора Владимира Путина отказываться от своих требований.

Кроме того, козни проинформированы источники РБК-Украина сообщали, что Ретклифф является одним из самых проукраински настроенных высокопоставленных чиновников в администрации Трампа.