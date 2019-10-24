Трамп заявив, що не знає Тейлора

Також Трамп розкритикував тих, хто свідчить проти нього в Конгресі
Президент США Дональд Трамп повідомив, що не знає тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Про це він написав у Twitter.
Трамп зробив таку заяву, коментуючи свідчення чиновниками в Конгресі в рамках розслідування імпічменту президента США. Глава Білого дому заявив, що свідчать проти нього тільки опоненти, які говорять неправду і беруть участь у незаконному розслідуванні процедури імпічменту.
"Непримиренний опонент Трампа республіканець Джон Беллінгер представляє також непримиренного опонента Трампа Білла Тейлора (якого я не знаю) в свідченнях перед Конгресом. Демократи дають республіканцям нульове представництво, відсутність належного процесу і нуль прозорості. Хтось думає, що це справедливо? Попри те, що не було жодної "послуги за послугу", - написав Трамп.
У ще одному твіті глава Білого дому заявив, що було б чудово, якщо б адміністрація не давала посади його противникам.
"Було б чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюся!) бажають найкращого, припинили б брати на роботу принципових противників Трампа, ще гірше нероб-демократів. Нічого доброго з ними не буває", - додав Трамп.
Нагадаємо, глава дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Володимира Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.
Також видання CNN опублікувало головні тези показань Тейлора.
Раніше РБК-Україна писало, що конгресмени-республіканці у середу, 23 жовтня, зірвали виступ чиновниці Пентагону Лори Купер, яка повинна була дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про імпічмент.