Трамп заявив, що не знає Тейлора

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не знає тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Про це він написав у Twitter.

Трамп зробив таку заяву, коментуючи свідчення чиновниками в Конгресі в рамках розслідування імпічменту президента США. Глава Білого дому заявив, що свідчать проти нього тільки опоненти, які говорять неправду і беруть участь у незаконному розслідуванні процедури імпічменту.

"Непримиренний опонент Трампа республіканець Джон Беллінгер представляє також непримиренного опонента Трампа Білла Тейлора (якого я не знаю) в свідченнях перед Конгресом. Демократи дають республіканцям нульове представництво, відсутність належного процесу і нуль прозорості. Хтось думає, що це справедливо? Попри те, що не було жодної "послуги за послугу", - написав Трамп.

У ще одному твіті глава Білого дому заявив, що було б чудово, якщо б адміністрація не давала посади його противникам.

"Було б чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюся!) бажають найкращого, припинили б брати на роботу принципових противників Трампа, ще гірше нероб-демократів. Нічого доброго з ними не буває", - додав Трамп.

Нагадаємо, глава дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Володимира Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Також видання CNN опублікувало головні тези показань Тейлора.

"Існував нерегулярний, неформальний канал формування політики США щодо України, який включав тодішнього спеціального посланника Курта Волкера, посла Сондленда, міністра енергетики Ріка Перрі".

"Посол Сондленд сказав мені, що президент Трамп сказав йому, що він хоче, щоб Зеленський публічно заявив, що Україна буде розслідувати Burisma і нібито втручання України у вибори в США 2016 року".

"Президент Трамп наполягав на тому, щоб президент Зеленський заявив, що починає розслідування втручань Байдена і вибори 2016 року, і що Зеленський повинен захотіти зробити це сам".

Раніше РБК-Україна писало, що конгресмени-республіканці у середу, 23 жовтня, зірвали виступ чиновниці Пентагону Лори Купер, яка повинна була дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про імпічмент.