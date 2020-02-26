ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що зробив найбільший внесок у боротьбу з тероризмом

Новини » В світі     26.02.2020 - 03:46
Трамп заявив, що зробив найбільший внесок у боротьбу з тероризмом
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп зазначив, що Росія, Іран, Ірак, Сирія повинні приєднатися до боротьби з тероризмом

Президент США Дональд Трамп заявив про свій великий внесок у боротьбу з тероризмом. Про це він сказав під час візиту до Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

У той же час глава Білого дому відзначив, що Росія, Іран, Ірак, Сирія повинні робити свій внесок у боротьбу з радикальним ісламським тероризмом.

"Я не думаю, що хтось зробив більше (для боротьби з тероризмом, - ред), ніж я", - сказав він.

Трамп нагадав про знищення лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, ліквідацію лідера терористичної угруповання Аль-Каїда Усами бен Ладена і вбивство командувача іранськими спецпідрозділом Кудс Касема Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку у відповідь на вбивство Сулеймані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.

Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму Трамп має намір скоротити присутність військ в Афганістані
Новини України Дональд ТрампТероризм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся