Трамп заявив, що зробив найбільший внесок у боротьбу з тероризмом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп зазначив, що Росія, Іран, Ірак, Сирія повинні приєднатися до боротьби з тероризмом

Президент США Дональд Трамп заявив про свій великий внесок у боротьбу з тероризмом. Про це він сказав під час візиту до Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

У той же час глава Білого дому відзначив, що Росія, Іран, Ірак, Сирія повинні робити свій внесок у боротьбу з радикальним ісламським тероризмом.

"Я не думаю, що хтось зробив більше (для боротьби з тероризмом, - ред), ніж я", - сказав він.

Трамп нагадав про знищення лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, ліквідацію лідера терористичної угруповання Аль-Каїда Усами бен Ладена і вбивство командувача іранськими спецпідрозділом Кудс Касема Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку у відповідь на вбивство Сулеймані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.