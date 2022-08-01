ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трамп заявив, що Україна нібито могла уникнути війни з РФ, і розповів як

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 01 серпня 2022 23:50
Трамп заявив, що Україна нібито могла уникнути війни з РФ, і розповів як Фото: 45-й президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна нібито могла уникнути війни з Росією, визнавши окупацію Криму і відмовившись від курсу на вступ до НАТО.

Про це заявив 45-й президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Він (Путін - ред.) не зміг би цього зробити (напасти на Україну - ред.), якби при владі був я. він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна - ред.) мали укласти угоду. Їм слід було відмовитися від Криму і щось зробити з НАТО, пообіцяти не приєднуватися до нього. І в результаті мали б країну. Я вважаю, Путін хотів укласти угоду", - зазначив Трамп.

На думку 45-го президента США, накопичення Росією військ біля кордону з Україною виявилося ефективною переговорною тактикою. Трамп також припустив, що і сьогодні можна досягти мирної угоди з Росією, але зробити це набагато складніше, ніж до 24 лютого.

Варто відзначити, що, перебуваючи на посаді президента США, Дональд Трамп не закликав Україну визнати окупацію Криму і скасувати взятий курс на вступ до НАТО.

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що сорок п'ятий президент США Дональд Трамп може вже у вересні оголосити про участь у виборах 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дональд Трамп Анексія Криму Вторгнення Росії до України
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни