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Трамп може у вересні оголосити про участь у виборах президента США, - WP

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Вашингтон, Четвер 14 липня 2022 20:00
Трамп може у вересні оголосити про участь у виборах президента США, - WP Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Сорок п'ятий президент США Дональд Трамп може вже у вересні оголосити про участь у виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, протягом року довірені особи Трампа переконували його не оголошувати про участь у наступних виборах до проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2022 року, щоб це не вплинуло на рейтинг кандидатів-республіканців.

Однак сам Трамп продовжував регулярно наполягати на якнайшвидшому оголошенні, оскільки потенційні суперники стають більш агресивними на тлі ослаблення позицій Республіканської партії. Тепер же радники переконують його "слідувати своїм інстинктам".

Зокрема, за словами двох радників, які були опитані для матеріалу WP, очікується, що оголошення буде вже у вересні. Одне з довірених осіб навіть дає шанси на цей сценарій як 70 на 30.

Видання зазначає, що Трамп вже почав консультації про президентську кампанію та зустрічі з провідними спонсорами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нинішній президент США Джо Байден має намір йти на другий термін.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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