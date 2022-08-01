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Трамп заявил, что Украина якобы могла избежать войны с РФ, и рассказал как

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 01 августа 2022 23:50
Трамп заявил, что Украина якобы могла избежать войны с РФ, и рассказал как Фото: 45-й президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина якобы могла избежать войны со Россией, признав оккупацию Крыма и отказавшись от курса на вступление в НАТО.

Об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Он (Путин - ред.) не смог бы этого сделать (напасть на Украину - ред.), если бы у власти был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина - ред.) должны были заключить соглашение. Им следовало отказаться от Крыма и что-то сделать с НАТО, пообещать не присоединяться к нему. И в результате имели бы страну. Я считаю, Путин хотел заключить соглашение", – отметил Трамп.

По мнению 45-го президента США, накопление Россией войск у границы с Украиной оказалось эффективной переговорной тактикой. Трамп также предположил, что и сегодня можно достичь мирного соглашения с Россией, но сделать это гораздо сложнее, чем до 24 февраля.

Стоит отметить, что, пребывая на посту президента США, Дональд Трамп не призывал Украину признать оккупацию Крыма и отменить взятый курс на вступление в НАТО.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года.

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