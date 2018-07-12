Трамп заявилв, що лише 5 з 28 країн виконують свої зобов'язання і це зараз змінюється

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону. Про це відн заявив у ході виступу у Брюселі.

"Роками президент США прибував сюди (на саміт НАТО, - ред.) і ми говорили про витрати на оборону. І зараз ми домовилися збільшити витрати до тих рівнів, яких не було ніколи. Але витрати різних країни суттєво знижувалися, зараз вони будуть зростати. Лише 5 з 28 країн виконують свої зобов'язання і це зараз змінюється…Їхні зобовязання були 2 відсотки..Ми оцінюємо які там будуть цифри, але зараз ми говоримо про 33 млрд доларів додаткового фінансування, за винятком США. США виконують свої зобовязання перед НАТО, але країни НАТО будуть витрачати додаткові гроші. Генсек Столтенберг дасть цю цифру, це цифри, яких ніколи не було", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що члени НАТО в кінцевому підсумку повинні підвищити витрати на оборону до 4% ВВП.