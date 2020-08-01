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Вибори в США: Трамп заявив, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені

Вашингтон, Субота 01 серпня 2020 05:14
Вибори в США: Трамп заявив, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Автор: Инна Собора

Трамп проти голосування по пошті

Президент США Дональд Трамп знову виступив проти проведення голосування поштою на виборах в 2020 році. Він заявив, що Росія і Китай можуть вплинути на результати виборів.

Про це пише "Голос Америки".

Трамп зазначив, що голосування по пошті може перетворити президентські вибори в листопаді в "найбільшу виборчу катастрофу в історії".

"Ви не впізнаєте результати виборів протягом тижнів, може протягом років. Можливо, ви ніколи не дізнаєтеся результат виборів. Це те, що мене хвилює - підтасування, фальсифікації", - зазначив Трамп.

Він додав, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені.

"І, до речі, ви любите говорити про Росію, Китай та інші країни. Вони зможуть підробити бюлетені. Вони будуть робити все, що потрібно", - сказав Трамп.

Як відомо, вибори президента Сполучених Штатів призначені на 3 листопада. Головними кандидатами є Трамп і колишній віце-президент США Джо Байден.

РБК-Україна писало, що Трамп побоюється, що може програти майбутні в 2020 році президентські вибори в країні через голосування поштою.

Раніше Трамп заявив, що не хоче перенесення президентських виборів в країні, але його турбує голосування поштою.

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