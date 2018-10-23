ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп має намір нарощувати ядерний арсенал США

Новини » Політика    23.10.2018 - 06:58
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американський президент вважає, що у зв'язку з діями Росії і Китаю, у США немає іншого вибору

Сполучені Штати Америки будуть розширювати свій ядерний арсенал, поки інші країни "отямляться". Про це заявив президент США Дональд Трамп у понеділок, 22 жовтня, передає РБК-Україна, з посиланням на DW.

Він зазначив, що звертається насамперед до Росії та Китаю.

Водночас помічник президента РФ Андрій Бєлоусов заявив, що Росія стурбована оглядом ядерної стратегії США, випущеним Міноборони США в лютому 2018 року, оскільки він "передбачає повернення до концепції "обмеженої ядерної війни".

У Росії також стверджують, що "готові співпрацювати" з США з питань, пов'язаних з договором про РСМД.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має намір звернутися до Північноатлантичного альянсу (НАТО) із закликом уникнути виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Він вважає, що угода зачіпає "життєво важливі інтереси Європи" та що її необхідно поставити "на перше місце порядку денного НАТО".

Трамп виступає за приєднання Китаю до договору про РСМД У ФРН прокоментували розрив ядерної угоди між США та РФ
Новини України ядерное оружиеракетаДональд Трамп Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся