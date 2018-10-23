Трамп має намір нарощувати ядерний арсенал США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американський президент вважає, що у зв'язку з діями Росії і Китаю, у США немає іншого вибору

Сполучені Штати Америки будуть розширювати свій ядерний арсенал, поки інші країни "отямляться". Про це заявив президент США Дональд Трамп у понеділок, 22 жовтня, передає РБК-Україна, з посиланням на DW.

Він зазначив, що звертається насамперед до Росії та Китаю.

Водночас помічник президента РФ Андрій Бєлоусов заявив, що Росія стурбована оглядом ядерної стратегії США, випущеним Міноборони США в лютому 2018 року, оскільки він "передбачає повернення до концепції "обмеженої ядерної війни".

У Росії також стверджують, що "готові співпрацювати" з США з питань, пов'язаних з договором про РСМД.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має намір звернутися до Північноатлантичного альянсу (НАТО) із закликом уникнути виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Він вважає, що угода зачіпає "життєво важливі інтереси Європи" та що її необхідно поставити "на перше місце порядку денного НАТО".