США провели випробування нової ракети в Тихому океані

Фото: запуск NSM (скріншот відео)

Нове озброєння розроблене із застосуванням технології малопомітності

Військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM (Naval Strike Missile) недалеко від острова Гуам у Тихому океані. Про це повідомив CNN.

За інформацією телеканалу, маневри відбулися у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки (КНР).

Ракета була запущена з корабля в прибережній зоні, а ціллю слугував американський корабель USS Ford, який був відбуксований в Тихий океан для проведення навчань SINKEX.

Наголошується, що дальність NSM становить понад 160 км, що на 30% далі, ніж дальність ракет "Гарпун", які ВМС США використовують для знищення кораблів.

Нове озброєння розроблене із застосуванням технології забезпечення малопомітності і може змінювати курс у польоті.

Нагадаємо, раніше влада Північної Кореї (КНДР) відзвітували про успішний запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3.