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У МЗС Росії заявили про ризик ядерної війни

Новини » Політика    12.09.2019 - 14:12
У МЗС Росії заявили про ризик ядерної війни
Фото: заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков (flickr.com)

У Росії заявляють, що дії Заходу "стають більш агресивними"

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що ситуація в сфері світової стратегічної стабільності погіршується, чеерз що є ризик виникнення ядерної війни. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ризик ядерної війни залишається "навіть в ситуації відсутності у сторін наміру розв'язувати ядерний конфлікт". Він також зазначити, що останнім часом дії західних колег Росії "стають більш емоційними, часом вельми агресивними".

"Вони уникають обговорення назрілих питань по суті, блокують роботу діалогових каналів, продовжують розхитувати архітектуру контролю над озброєннями", - зазначив Рябков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відклали виробництво термоядерних бомб через проблеми з запчастинами. Мова йде про бомби B61 12-ї модифікації, яку можна буде встановлювати на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Відзначимо, в березні в Пентагоні заявили, що РФ зможе застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини і способу ведення війни. Крім того, в Пентагоні вважають, що Москва роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над більш слабкими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська.

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