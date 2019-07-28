Трамп заявив про плани прирівняти рух антифашистів до терористів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами Трампа, це полегшить роботу поліції

Президент США Дональд Трамп заявив, що рух Antifa, що об'єднує ліві і ліворадикальні партії та організації, може бути визнано у США терористичним. Про це він написав у своєму Twitter.

Трамп зазначив, що такий крок міг би полегшити роботу поліції.

"Розмірковую над тим, щоб визнати ANTIFA - цих боязких, радикальних лівих психів, які тільки і влаштовують бійки (хоча при цьому і є противниками насильства) і б'ють людей по головах бейсбольними бітами, - головною терористичною організацією (такою ж, як MS-13 та інші) Це суттєво полегшило б роботу поліції!" - написав президент США.

Як відомо, Antifa - міжнародний молодіжний рух, метою якого є протидія фашистським тенденціям у суспільстві і державі. У антифа входять представники рухів неформалів, зокрема, анархістів, комуністів та інших.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті держзради".

РБК-Україна писало, що Трамп зажадав від NYT вибачення на колінах.