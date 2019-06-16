Трамп звинуватив New York Times в держзраді

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Видання опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі

Президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті державної зради". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що в суботу, 15 червня, видання посилаючись на власні джерела в адміністрації президента опублікувало матеріал про американські кібератаки на російські енергомережі, що повинно було стати "попередженням Путіну". Неназвані джерела в матеріалі розповіли, що розміщення американських шкідливих кодів в комп’ютерних системах російських стратегічних об'єктів стало відповіддю на кампанію дезінформації, яку РФ провела під час проміжних виборів у США 2018 року.

Трамп заявив, що газета опублікувала неправдиву інформацію.

"Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки", - заявив президент США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп анонсував початок своєї передвиборчої кампанії. Трамп заявив, що якщо його не переоберуть на другий термін в 2020 році, то в США відбудеться крах ринку.