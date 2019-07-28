Трамп заявил о планах приравнять движение антифашистов к террористам

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам Трампа, это облегчит работу полици

Президент США Дональд Трамп заявил, что движение Antifa, объединяющее левые и леворадикальные партии и организации, может быть признано в США террористическим. Об этом он написав в своем Twitter.

Трамп отметил, что такой шаг смог бы облегчить работу полиции.

"Размышляю над тем, чтобы признать ANTIFA - этих трусливых, радикальных левых психов, которые только и устраивают драки (хотя при этом и являются противниками насилия) и бьют людей по головам бейсбольными битами, - главной террористической организацией (такой же, как MS-13 и другие) Это существенно облегчило бы работу полиции!" - написал президент США.

Как известно, Antifa - международное молодежное движение, целью которого является противодействие фашистским тенденциям в обществе и государстве. В антифа входят представители движений неформалов, в частности, анархистов, коммунистов и прочих.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены".

РБК-Украина писало, что Трамп потребовал от NYT извинений на коленях.