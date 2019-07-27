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Трамп заявив, що не звинувачує Туреччину в купівлі С-400

Новини » Політика    27.07.2019 - 10:57
Трамп заявив, що не звинувачує Туреччину в купівлі С-400
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп також впевнений, що США зможуть продати винищувачі F-35, які призначалися Туреччині

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не покладає на Туреччину провину за купівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Так, американський президент Трамп в черговий раз звинуватив адміністрацію свого попередника Барака Обами в тому, що Туреччина вирішила купувати російські ЗРК С-400 замість американських ПВО Patriot.

"Я не звинувачую Туреччину, тому що було багато обставин та проблем, які склалися при адміністрації Обами", - заявив Трамп після зустрічі з конгресменами у Білому домі.

Зазначається, що Трамп не уточнив, коли буде ухвалено кінцеве рішення щодо санкцій проти Туреччини у зв'язку з купівлею російських комплексів.

Крім того, глава Білого дому виразив впевненість в тому, що Вашингтон зможе "з легкістю" продати іншим країнам винищувачі-бомбардувальники F-35, які призначалися для Туреччини.

"Ми дивимся на ситуацію з Туреччиною … Вони заплатили за деякі (з замовлених F-35 - ред.), літаки виготовляються, їх легко продати іншим країнами, тому що це найвеличніші винищувачі у світі", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хотів обговорити з американськими конгресменами доцільність введення санкцій проти Туреччини за купівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400. Трамп збирався переконати сенаторів не застосовувати жодних обмежень щодо Туреччини.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияЗРКДональд Трамп
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