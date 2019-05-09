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Китай закликав США піти на зустріч для укладення торгової угоди

Новини » Політика    09.05.2019 - 15:51
Китай закликав США піти на зустріч для укладення торгової угоди
Фото: торгова операція США і Китаю (колаж РБК-Україна)

У Китаї сподіваються, що США зможуть подбати про проблеми один одного і вирішити існуючі

Китайський уряд закликав США піти назустріч для того, що б врятувати угоду, яка може покласти кінець торгової війни між двома країнами, а їх парламентер у Вашингтоні сподівається, що за 2 дні переговорів вони зможуть запобігти підвищення тарифів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Міністерства торгівлі КНР Гао Фенг заявив, що останнім часом американська сторона навісила багато на них ярликів, але вони приділяють велику увагу надійності і виконують свої спілкування.

Також Фенг повідомив, що вони продемонстрували "граничну щирість" коли вирішили відправити на чолі делегації віце-прем'єра Китаю Лю Хе незважаючи на тарифну загрозу.

"Ми сподіваємося, що США зможуть піти назустріч Китаю, подбати про проблеми один одного і вирішити існуючі проблеми шляхом співробітництва і консультацій", - додав Фенг.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп звинуватив Китай у зриві торгової угоди. Президент США підкреслив, що якщо угода не буде підписана, Китай очікують високі мита.

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