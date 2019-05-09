Трамп звинуватив Китай у зриві торгової угоди

Фото: торгова угода США і Китаю (колаж РБК-Україна)

Президент США заявив про істотне підвищення мит на китайські товари через непідписання угоди

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Китай зірвав угоду на торгових переговорах між країнами. Про це він повідомив на мітингу у Флориді, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент США підкреслив, що якщо угода не буде підписана, Китай очікують високі мита.

"Ви помітили мита, які ми впроваджуємо щодо китайських товарів? Це тому що вони зірвали угоду", - заявив Трамп.

Він також нагадав, що 9 травня в США на переговори прилетить віце-президент Китаю Ван Цішань.

"Але вони порушили угоду. Тож вони заплатять. Якщо ми не підпишемо угоду, немає нічого поганого, щоб отримувати понад 100 млрд доларів на рік", - підкреслив він.

Зазначимо, 8 травня в США відбулися нові торгові переговори між китайською делегацією та американським віце-президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Трамп заявив про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Так, американський президент пообіцяв вже цієї п'ятниці підвищити мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.