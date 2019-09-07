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Трамп назвав обмін полоненими кроком до миру між Україною і РФ

Новини » Політика    07.09.2019 - 17:09
Трамп назвав обмін полоненими кроком до миру між Україною і РФ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп привітав Україну і РФ з проведенням обміну полоненими

Президент США Дональд Трамп привітав Україну і РФ з проведеним обміном політв'язнями, а також висловив надію на те, що він стане першим кроком до миру. Про це американський лідер написав у Twitter.

За його словами, нинішній обмін може стати "гігантським" кроком до миру між Україною і РФ.

"Росія і Україна тільки що провели масштабний обмін ув'язненими. Дуже хороші новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаю обидві країни!" - написав глава держави.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся сьогодні, 7 вересня, в Україну повернулися 35 утримуваних осіб. РБК-Україна ранньо опублікувало список українців, які повернулися в Україну. Так, з російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух та інші.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сподівається на подальший обмін політв'язнями, припинення вогню на Донбасі і повне здійснення мінських угод. Він вважає, що обмін має послужити імпульсом для подальшого звільнення політв'язнів.

Волкер сподівається на подальший обмін полоненими між Україною і РФ Трамп хоче позбавити підтримки нелояльних до США країн
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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