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У Конгресі США почали розслідування щодо можливого тиску Трампа на Зеленського

Новини » Політика    09.09.2019 - 20:25
У Конгресі США почали розслідування щодо можливого тиску Трампа на Зеленського
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп хоче від Зеленського допомоги для виборчої кампанії

У США почали розслідування щодо можливого тиску з боку президента Америки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані на президента України Володимира Зеленського, щоб той втрутився у президентські вибори в Штатах. Про це повідомляє Reuters.

Розслідування в понеділок почали три комітету палати представників Конгресу США. Зокрема, голова демократичної комісії комітету з питань розвідки, спостереження і закордонних справах звернувся до Білого дому і Державного департаменту з проханням надати інформацію про те, що вони назвали спробами "маніпулювати українським правосуддям".

"Трамп і деякі з республіканців піддали сумніву, не було конфлікту інтересів у тому, що Хантер Байден, син колишнього віце-президента-демократа Джо Байдена, нині кандидата в президенти, був членом правління української газової компанії Burisma, членів якої звинувачують в ухилянні від сплати податків", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 10 травня Руді Джуліані заявив, що планує поїздку в Україну, щоб переконати Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Пізніше візит був скасований.

Нагадаємо, в серпні 2019 року американські ЗМІ повідомили, що високопоставлений представник президента України Володимира Зеленського говорив по телефону і зустрічався особисто з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Предметом обговорення стало розслідування в відношенні сина Джо Байдена.

Раніше РБК-Україна писало, що колишній віце-президент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз.

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Новини України Дональд ТрампВолодимир ЗеленськийДжозеф Байден
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