США і Китай укладуть велику угоду із закупівель, яка полегшить торговельну війну

Колаж РБК-Україна

Торгова війна між США і Китаєм повинна вступити в нову, більш спокійну фазу

У середу, 15 січня, президент США Дональд Трамп і віце-прем'єр Китаю Лю Хе повинні укласти первісне торгова угода по Фазі 1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, після підписання торгова війна між США і Китаєм повинна вступити в нову, більш спокійну фазу. Угода спрямована на значне збільшення китайських закупівель американської промислової продукції, сільськогосподарських товарів, енергії та послуг.

Центральним елементом цієї угоди є обіцянка Китаю придбати протягом двох років додаткові товари США на 200 мільярдів доларів США для скорочення двостороннього торговельного дефіциту, який у 2018 році досяг 420 мільярдів доларів.

Трамп і Лю повинні підписати документ на 86 сторінках на заході в Білому домі, в якому візьмуть участь понад 200 запрошених гостей з ділових, урядових і дипломатичних кіл.

Також зазначається, що Трамп уже почав рекламувати торговельну угоду як центральну частину своєї кампанії з переобрання у 2020 році, назвавши її "великим красивим монстром" на мітингу в Толедо, штат Огайо минулого тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай домовилися відновити торговельні переговори в початку жовтня. Раунд торговельних переговорів відбудеться у Вашингтоні. Раніше торгові переговори планувалося відновити ще у вересні.

Як повідомляло РБК-Україна, у Федеральній резервній системі США повідомили, що на початку 2020 року світова економіка зазнає збитків на 850 мільярдів доларів через торговельне протистояння Пекіна і Вашингтона.