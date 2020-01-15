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У США назвали, що увійде в другу частину торговельної угоди з Китаєм

Новини » В світі     15.01.2020 - 15:54
У США назвали, що увійде в другу частину торговельної угоди з Китаєм
Фото: Стівен Мнучин (flickr.com/redaksi)

Друга фаза торгового угоди між США і Китаєм буде включати питання кібербезпеки

Друга частина торгового угоди між США і Китаєм буде включати деякі питання технологій і кібербезпеки. Про це повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин, передає Reuters.

За його словами, велика кількість технологічних проблем будуть вирішені в першій фазу торгової угоди, однак незважаючи на це залишається багато питань, які країнам необхідно буде вирішувати в майбутньому.

"Існують і інші певні сфери послуг, крім фінансових послуг, які будуть в другій фазі угоди. Є певні додаткові проблеми кібербезпеки, які будуть у "Фазі 2", - сказав Мнучин.

Нагадаємо, 15 січня президент США Дональд Трамп і віце-прем'єр Китаю Лю Хе повинні укласти первісне торгова угода по Фазі 1. Після підписання угоди, торгова війна між США і Китаєм повинна вступити в нову, більш спокійну фазу.

Також РБК-Україна писало, що угода про першій фазі торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм передбачає зобов'язання Пекіна за додаткову закупівлю американських товарів на суму 80 млрд доларів протягом двох років.

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