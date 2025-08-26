Трамп о заявлениях Путина о "нелегитимности" Зеленского: это все чушь

Президент США Дональд Трамп считает чушью заявления российского диктатора Владимира Путина о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Трампа спросили, как он реагирует на заявления Путина и его окружения о невозможности подписать мирное соглашение с Украиной из-за якобы "нелегитимности" Зеленского. "Неважно, что они (россияне - ред.) говорят. Это все ерунда. Все только играют на публику", - сказал президент США.