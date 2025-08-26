ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп о заявлениях Путина о "нелегитимности" Зеленского: это все чушь

Вторник 26 августа 2025 22:59
UA EN RU
Трамп о заявлениях Путина о "нелегитимности" Зеленского: это все чушь Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп считает чушью заявления российского диктатора Владимира Путина о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Трампа спросили, как он реагирует на заявления Путина и его окружения о невозможности подписать мирное соглашение с Украиной из-за якобы "нелегитимности" Зеленского.

"Неважно, что они (россияне - ред.) говорят. Это все ерунда. Все только играют на публику", - сказал президент США.

Заявления РФ о "нелегитимности" Зеленского

Напомним, в интервью NBC News Лавров заявил, что Москва признает Владимира Зеленского "де-факто" главой Украины и готова встретиться с ним.

В то же время он снова поднял тему якобы нелегитимности украинского президента, подчеркнув, что подписание юридических документов должно осуществляться только легитимным лицом.

По его словам, согласно Конституции Украины, Зеленский пока не соответствует этому требованию.

Лавров намекнул, что Путин якобы не подпишет мирное соглашение из-за "нелегитимности" президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными слова Лаврова о якобы "нелегитимности" Зеленского.

"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности", - отметил Сибига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы