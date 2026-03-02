RU

Трамп благодаря Ирану установил президентский рекорд: о чем идет речь

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дональд Трамп санкционировал военные операции против большего числа стран, чем любой другой президент США в современную эпоху.

Новые фронты и операция Epic Fury

По данным издания, в 2025 году Трамп санкционировал больше авиаударов, чем Джо Байден за все четыре года своего президентства. В список целей попали государства, ранее никогда не подвергавшиеся прямым атакам со стороны США: Иран, Нигерия и Венесуэла.

Самой масштабной стала операция Epic Fury - совместная американо-израильская кампания, направленная на свержение режима в Тегеране. Трамп начал ее без санкции Конгресса после провала переговоров в Женеве.

Реакция внутри США и MAGA

Решение Трампа спровоцировало раскол среди его ближайших поклонников. 

Известный ведущий Такер Карлсон назвал атаку на Иран "совершенно отвратительной".

Даже вице-президент Джей Ди Вэнс и директор нацразведки Тулси Габбард, ранее позиционировавшие Трампа как "антивоенного кандидата", теперь вынуждены оправдывать агрессивную кампанию.

Позиция Белого дома

В администрации Трампа настаивают, что президент остается верен своим принципам, а сила лишь инструмент для достижения мира.

"Президент Трамп принимает решительные меры для устранения серьезных угроз... то, о чем предыдущие президенты говорили 47 лет, только этот президент нашел в себе мужество осуществить", - заявили в пресс-службе Белого дома.

Операция Израиля и США против Ирана

Напомним, на днях США совместно с Израилем начали операцию против Ирана. Они нанесли серию ракетных ударов по стране, в результате чего был ликвидирован аятолла Али Хаменеи.

Это произошло после того, как американские и иранские дипломаты не смогли прийти к согласию на переговорах по ядерной сделке.

