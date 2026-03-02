Трамп завдяки Ірану встановив президентський рекорд: про що йдеться

Нові фронти та операція Epic Fury

За даними видання, у 2025 році Трамп санкціонував більше авіаударів, ніж Джо Байден за всі чотири роки свого президентства. До списку цілей потрапили держави, які раніше ніколи не зазнавали прямих атак із боку США: Іран, Нігерія та Венесуела.

Наймасштабнішою стала операція Epic Fury - спільна американо-ізраїльська кампанія, спрямована на повалення режиму в Тегерані. Трамп почав її без санкції Конгресу після провалу переговорів у Женеві.

Реакція всередині США і MAGA

Рішення Трампа спровокувало розкол серед його найближчих шанувальників.

Відомий ведучий Такер Карлсон назвав атаку на Іран "абсолютно огидною".

Навіть віцепрезидент Джей Ді Венс і директор нацрозвідки Тулсі Габбард, які раніше позиціонували Трампа як "антивоєнного кандидата", тепер змушені виправдовувати агресивну кампанію.

Позиція Білого дому

В адміністрації Трампа наполягають, що президент залишається вірним своїм принципам, а сила лише інструмент для досягнення миру.

"Президент Трамп вживає рішучих заходів для усунення серйозних загроз... те, про що попередні президенти говорили 47 років, тільки цей президент знайшов у собі мужність здійснити", - заявили у прес-службі Білого дому.