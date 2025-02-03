Трамп заинтересован в украинских редкоземельных металлах в обмен на помощь от США

США могут продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы. Также в Вашингтоне работают над гарантиями для Украины.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Екатерину Лисунову в соцсети X.
"Мы говорим с ними (Украиной и РФ, - ред.) прямо сейчас, мы работаем над сделками, чтобы у нас были гарантии и другие вещи. Мы говорим Украине, что у них есть действительно ценные редкоземельные металлы", - отметил Трамп.
По его словам, Европа отстает в помощи Украине. И это при том, что между США и Украиной океан, а между Европой и Украиной его нет. Поэтому Европа, как отметил президент, должна как минимум "платить равную сумму" с США.
"Мы ищем соглашение с Украиной, когда они обеспечат то, что мы даем им своими редкоземельными металлами", - добавил Трамп
Также Трамп подписал указ о назначении Кита Келлога специальным посланником по Украине и России.
"Мы добились большого прогресса по России и Украине", - отметил президент США.
Стоит заметить, что редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые встречаются в природе в очень малых количествах.
Они, в частности, используются в производстве электроники (смартфонов, телевизоров, компьютеров), в авиационно-космической отрасли (для создания прочных и легких сплавов), в медицине (в МРТ, лазерах и некоторых лекарствах).
Примечательно, что большую часть добычи редкоземельных металлов контролирует Китай.
Напомним, в Украине сосредоточены редкие природные ресурсы, в том числе графит, уран, титан и литий.
Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, такие ресурсы стратегически ценные и они могут усилить либо Украину и демократический мир, либо Россию и ее союзников.
В рамках плана победы в одном из пунктов Украина предлагала США и другим западным союзникам заключить соглашение по защите этих критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию экономического потенциала.
При этом, как писало Financial Times, этот пункт был фактически разработан для Трампа и должен был его заинтересовать.
Детально о редкоземельных металлах в Украине - в материале РБК-Украина.
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