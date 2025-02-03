Трамп зацікавлений в українських рідкоземельних металах в обмін на допомогу від США

"Ми говоримо з ними (Україною і РФ, - ред.) просто зараз, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі. Ми говоримо Україні, що у них є дійсно цінні рідкоземельні метали", - зазначив Трамп.

За його словами, Європа відстає в допомозі Україні. І це при тому, що між США та Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа, як зауважив президент, має щонайменше "платити рівну суму" зі США.

"Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм своїми рідкоземельними металами", - додав Трамп.

Також Трамп підписав указ про призначення Кіта Келлога спеціальним посланником з питань України та Росії.

"Ми досягли великого прогресу щодо Росії та України", - зазначив президент США.

Що таке рідкісноземельні метали

Варто зауважити, що рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які зустрічаються в природі в дуже малих кількостях.

Вони, зокрема, використовуються у виробництві електроніки (смартфонів, телевізорів, комп'ютерів), в авіаційно-космічній галузі (для створення міцних та легких сплавів), у медицині (у МРТ, лазерах та деяких ліках).

Примітно, що більшу частину видобутку рідкоземельних металів контролює Китай.