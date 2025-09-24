Трамп усвоил непростой урок и "умывает руки" от войны в Украине, - The Telegraph

Издание отмечает, что после месяцев заявлений о потере Украиной территорий в пользу РФ, а также заявлений о мирных переговорах Трамп сделал "поразительный разворот".

А именно, в его последних словах о поддержке Украины США уже не фигурируют.

"Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна воевать и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах", - вспоминает газета его пост на платформе Truth Social.

Еще одно подобное заявление глава Белого дома озвучил после встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возвращение к первоначальным границам, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом", - сказал Трамп.

The Telegraph подчеркивает, что американский лидер фактически перекладывает ответственность по Украине на Европу и НАТО.

"Вместо того чтобы пообещать новую помощь Украине или усилить давление на Россию, Трамп фактически перекладывает ответственность на Европу и НАТО. Он не анонсирует дополнительной поддержки Киева и не угрожает Москве новыми санкциями. Его единственное обязательство - продолжать продавать оружие союзникам", - отметили в газете и добавили, что такая позиция Трампа вряд ли изменит ситуацию относительно войны в Украине.