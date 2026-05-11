Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай, - Bloomberg

21:05 11.05.2026 Пн
2 мин
Акции Tesla уже отреагировали ростом
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний присоединиться к его поездке в Китай на этой неделе.

Представитель Белого дома рассказал, что в состав делегации для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином войдут глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, руководитель BlackRock Ларри Финк и глава Boeing Келли Ортберг.

Агентство пишет, что в переговорах также примут участие топ-менеджеры Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm и Visa.

Президент США считает, что присутствие на встрече представителей бизнеса поможет заключить серию коммерческих сделок и договоров о закупках с Пекином.

Bloomberg отмечает, что акции Tesla подскочили на 1,3%, компенсировав потери в размере около 2,7%, зафиксированные ранее в течение торговой сессии, а акции Coherent продолжили рост. Акции Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard и Apple достигли сессионных максимумов после объявления Белого дома.

Визит Трампа в Китай

Напомним, в октябре 2025 года Дональд Трамп уже проводил встречу с Си Цзиньпином. После этого он анонсировал, что в апреле 2026 года у них состоится новая встреча.

Издание Politico писало, что одной из основных тем их переговоров мог стать Тайвань. Но по итогу, США и Израиль начали в конце февраля военную операцию против Ирана, что изменило дату визита.

Источники издания отметили, что Трамп не поедет, пока не завершится активная фаза войны с Ираном.

Позже в Белом доме официально подтвердили, что перенесли дату встречи на середину мая из-за войны с Ираном.

Отметим, 11 мая китайский МИД официально подтвердил - президент США совершит государственный визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина с 13 по 15 мая.

