Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай, - Bloomberg

Представитель Белого дома рассказал, что в состав делегации для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином войдут глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, руководитель BlackRock Ларри Финк и глава Boeing Келли Ортберг.

Агентство пишет, что в переговорах также примут участие топ-менеджеры Blackstone, Cargill, Citigroup, Cisco, Goldman Sachs, Mastercard, Meta Platforms, Micron Technology, Qualcomm и Visa.

Президент США считает, что присутствие на встрече представителей бизнеса поможет заключить серию коммерческих сделок и договоров о закупках с Пекином.

Bloomberg отмечает, что акции Tesla подскочили на 1,3%, компенсировав потери в размере около 2,7%, зафиксированные ранее в течение торговой сессии, а акции Coherent продолжили рост. Акции Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard и Apple достигли сессионных максимумов после объявления Белого дома.

Визит Трампа в Китай

Напомним, в октябре 2025 года Дональд Трамп уже проводил встречу с Си Цзиньпином. После этого он анонсировал, что в апреле 2026 года у них состоится новая встреча.

Издание Politico писало, что одной из основных тем их переговоров мог стать Тайвань. Но по итогу, США и Израиль начали в конце февраля военную операцию против Ирана, что изменило дату визита.

Источники издания отметили, что Трамп не поедет, пока не завершится активная фаза войны с Ираном.